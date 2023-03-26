توزيع كراتين رمضان على 1500 مستفيد بالمراغة سوهاج ضمن مبادرة "كتف فى كتف"

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بسوهاج ومكتب مشروعات الأورمان، فى توزيع عدد 300كرتونة مواد غذائية على (1500)مستفيد من الأسر الأولى بالرعاية بقرى البارود والحريدية وباصونه وناحية عامر وباهوق ونجع خليفه ونجع الحاكم ونجع الحسك مركز المراغه بمحافظة سوهاج، وذلك ضمن مبادرة "كتف فى كتف" والتى أطلقها التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ويأتى ذلك فى إطار التعاون الدائم والوثيق بين محافظة سوهاج وجمعية الأورمان، وانطلاقًا من حرص واهتمام اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقا من أبناء المحافظة وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية ورفع المعاناة عن كاهلهم تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ، أن التوزيع تم بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة، وفى إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة بالقرى الأكثر احتياجًا من خلال تقديم جميع سبل الرعاية الاجتماعية والطبية لهم.

وأشار أن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى أطلق مبادرة "كتف فى كتف" أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية فى تاريخ مصر والعالم، وذلك بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك وبمشاركة 30 جمعية رئيسية كبرى، ويندرج أسفلها 25 ألف جمعية قاعدية على مستوى الجمهورية، حيث ستعد المبادرة الأكبر لتحقيق الحماية الاجتماعية فى المجتمع المصرى، وبمشاركة عددًا كبيرًا من الشباب المتطوع فى كل محافظات مصر.

وأضاف شعبان، أن استراتيجية العمل هذا العام تختلف عن السنين السابقة فسيتم بجانب توزيع 5 ألاف كرتونة مواد غذائية على الأسر غير القادرة وأنه هذا العام تسعى الجمعية إلى توسيع دائرة التوزيع لتصل إلى المستفيدين من أقاصى المدن والقرى النائية والتى لا يمكن الوصول إليها.

والجدير بالذكر أن الجمعية وفى سبيل نجاح مشروعها الإنسانى لتوزيع شنطة رمضان على غير القادرين بهذه الكميات الضخمة يتعاون فريق عملها مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة على مستوى مراكز المحافظة المختلفة لكى تضمن وصول هذه الكميات إلى مستحقيها بشكل فعلى، لافتًا إلى أن توزيع الأورمان لكراتين المواد الغذائية فى محافظة سوهاج، يشمل جميع عزب ونجوع وقرى فى جميع مراكز المحافظة.