تموين الجيزة تفعِّل خدمة "واتس آب" لتلقى شكاوى المواطنين فى رمضان.. اعرف الأرقام

كتبت - مرام محمد

فعَّلت مديرية التموين بالجيزة ، خدمة "الواتس آب" للتيسير على المواطنين فى التواصل مع المديرية وتلقى شكواهم خلال شهر رمضان الكريم ضد التجار والبقالين والمخابز سواء المتلاعبين بالأسعار الرسمية المعلنة أو محتكري السلع، فضلا عن مراقبة المخابز البلدية بشأن مواعيد عملهم ووزن وسعر رغيف العيش البلدي، وذلك على النحو التالي:

-شكاوى الخبز والرقابة على المخابز - التواصل عبر أرقام التليفون 01123841523 أو 01009183441

-الرقابة على المطاحن - التواصل عبر رقم التليفون 01090762942

-الشكاوى الخاصة بالسلع أو ارتفاع الأسعار بالأسواق - التواصل عبر رقم التليفون 01100962634

-شكاوى البطاقات التموينية وارتفاع أسعار السلع التموينية - التواصل عبر أرقام التليفون 01270351044 أو 01221098664

-خدمة المواطنين بمكتب مدير المديرية - التواصل عبر أرقام التليفون 01150735519 أو 01142852929

وأكدت مديرية التموين بالجيزة، تكثيف الحملات الرقابية على المطاحن والمخابز البلدية ومستودعات الدقيق والبوتاجاز والأسواق العامة لضبط الأسعار ومواجهة كافة صور الغش التجارى واحتكار السلع من قبل التجار خلال الشهر الكريم.

جدير بالذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، شدد على ضرورة وضع الأسعار على مختلف السلع بشكل واضح وبخاصة السلع الاستراتيجية، مؤكدًا تكثيف الحملات التموينية بصفة يومية بالتنسيق مع كافة الجهات الرقابية والأجهزة التنفيذية.

وشدد المحافظ على مديرية التموين بالتنسيق مع الطب البيطرى للتأكد من جودة اللحوم والمنتجات الغذائية المعروضة بمنافذ السلع ومعارض "أهلا رمضان" قبل طرحها للمواطنين مع التشديد على الشركات العارضة بضرورة الالتزام بالأسعار المعلنة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.