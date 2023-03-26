تقديم الخدمات الطبية لـ1382 شخصا بقافلة "حياة كريمة" فى المنشلين بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الصحة بكفر الشيخ، قافلة طبية مجانية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وذلك بقرية المنشلين، بمركز قلين، لمدة يومين.

وشهدت القافلة الطبية ترددا كبيرا من أهالي القرية خلال فعالياتها بالقرية للانتفاع بكافة الخدمات الطبية المختلفة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة الهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، وخالد كشك، رئيس مجلس مركز ومدينة قلين، ومتابعة الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، والدكتور أشرف سليمان، مسئول إعداد الموقع والعيادات المتنقلة بالقوافل الطبية.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن القافلة قدمت خدماتها الطبية لـ 1382من المترددين عليها، مشيراً إلى أن القافلة شملت 12 تخصص بـ11 عيادات "باطنة، أطفال، جلدية، عظام، جراحه عامه، رمد، نسا، تنظيم أسرة، مسالك، أنف وأذن"، وتقديم كافة الخدمات بصورة مجانية من فحوصات طبية "معمل تحاليل دم ومتوطنة، وأشعة متنقلة"، بالإضافة إلى ندوات التثقيف الصحي وصرف الدواء مجانًا، وتقديم خدمات الإحالة على المستشفيات لاستكمال الفحوصات والتدخلات الطبية اللازمة واستصدار قرارات نفقة الدولة.

وأضافت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، كما أجرت القافلة وإجراء 184 تحليلا طبيا ما بين - معمل الدم/ معمل الطفيليات، وإجراء 54 أشعة، صرف الدواء بصورة مجانية، كما تلقى 731 مواطنا ندوات التثقيف والإرشاد الصحي، وضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة"، والتزامًا بأهدافها واستدامتها تم الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة،الضغط والسكر"، على 63 مواطن خلال القافلة، وذلك بالإضافة إلى خدمات التقارير الطبية لـ7 مريض، والتحويل على اقرب مستشفى لـ 22 مريض لاستكمال تلقي العلاج اللازم أو استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وقال الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، إن أسرة فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بالشكر والتقدير لكلٍ من الإدارة الصحية بقرية المنشلين، والمجلس المحلي لمركز ومدينة قلين، وغرفة العمليات بديوان المحافظة، لتعاونهم المميز جميعًا وتكاتف أدوارهم معنا وتكاملها نحو تيسير سبل تقديم خدمة مميزة في صورة مميزة لأهالينا الكرام.



اجراء الكشف الطبي على مواطن



اقبال على السيارات المتنقلة



المسئولون عن القافلة بكفر الشيخ



تسجيل المرض بالقافلة الطبية



جانب من اعمال القافلة الطبية بقرية بقلين