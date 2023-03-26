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تعرف على مواعيد صلوات أسقف أسيوط للصوم الكبير خلال شهر أبريل

الأحد، 26 مارس 2023 10:52 ص
تعرف على مواعيد صلوات أسقف أسيوط للصوم الكبير خلال شهر أبريل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
كتب: محمد الأحمدى

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تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الاحتفال بأسبوع الآلام يوم 9 أبريل المقبل، والذى يبدأ بأحد السعف، ويعتبر بداية أسبوع الآلام وهو الأسبوع الأخير فى الصوم الكبير الذى صامته الكنيسة، حيث يرمز إلى دخول السيد المسيح إلى أورشليم.
 
ونشرت الصفحة الرسمية لكاتدرائية رئيس االملائكة الملاك ميخائيل جدول مواعيد صلوات صاحب النيافة الحبر الجليل الانبا يوأنس خلال شهر أبريل عام 2023 والذى يحتوى على أسبوع الآلام نهاية الصوم الكبير.
 
ودُعيّ بالصوم الكبير لأنه يحتوى على 3 أصوام، هى أسبوع الاستعداد والأربعين يومًا المقدسة التى صامها السيد المسيح صومًا انقطاعيًا، وأسبوع الآلام ويمتد إلى 55 يومًا، وهو صومًا من الدرجة الأولى لا يتناول فيه السمك مثل صوم الميلاد.
 
وقال الأب يوحنا سعد مسئول لجنة الرعاة بمجلس كنائس مصر فى تصريحات خاصة، إن الأقباط الأرثوذكس والكاثوليك يمتنعون عن تناول الألبان واللحوم والأسماك والبيض، ويكون الطعام نباتى فقط.
 
وأوضح أن هناك أشخاصا يصومون صوم انقطاعى تماما عن الطعام والشراب من المساء الساعة 12 منتصف الليل حتى اليوم الثانى إلى وقت المساء ويصلفى بعض الأحيان كعدد ساعات صوم رمضان فى بعض الأيام ويرجع ذلك لطاقة الأشخاص، حيث يقدمون ذلك إلى المسيح على نية أولادهم أو على نية المرض وهناك أشخاص يستخدمون المياه، ويرجع أيضا لمدى قدرتهم على التحمل ومدى استعدادهم وتحديد الهدف ممكن تعبير عن محبة لربنا أو تدريب روحى للخلاص من خطية.

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