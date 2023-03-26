تعرف على فحوصات سرطان المثانة

كتبت نهير عبد النبى

سرطان المثانة واحد من أشهر الأمراض السرطانية التي يعانى منها البعض ولكن قد يجهل الكثيرون أعراض سرطان المثانة مما يزداد الأمر سوءا، وحسب ما ذكره موقع webmd لمعرفة ما إذا كنت مصابًا بسرطان المثانة فإن أول ما سيفعله طبيبك على الأرجح هو التاريخ الطبي الكامل سوف يسألك عن صحتك العامة ، وأي شيء يزيد من مخاطر إصابتك مثل إصابة أحد أفراد الأسرة بسرطان المثانة .

بعد ذلك ، من المحتمل أن يقوموا بإجراء فحص جسدي قد يشمل ذلك فحص الحوض (للنساء) أو فحص المستقيم الرقمي (DRE. في هذا الإجراء قد يسمح للطبيب بالشعور بورم في المثانة، و قد يمنحهم أيضًا فكرة عن حجمه أو ما إذا كان قد انتشر.

إذا وجد طبيبك شيئًا غير طبيعي ، فسيطلب اختبارات معملية قد يرسلونك أيضًا إلى طبيب المسالك البولية إنه طبيب يركز على الأمراض التي تصيب الجهاز البولي ( الكلى والمثانة وما إلى ذلك) والجهاز التناسلي الذكري قد يقوم طبيب المسالك البولية بإجراء الاختبارات التالية للحصول على فكرة أفضل عما يحدث.

اختبارات البول



عندما تتبول في كوب في عيادة طبيبك، فهناك عدد من الأشياء التي يمكن أن يبحث عنها هو وأخصائيي الصحة الآخرون:

-تحليل البول، سيتحقق طبيبك لمعرفة ما إذا كان هناك أي دم أو مواد أخرى في بولك.

-علم الخلايا في البول، سيستخدم طبيبك مجهرًا لفحص البول بحثًا عن الخلايا السرطانية .

-ثقافة البول، سيرسل طبيبك بولك إلى المختبر. بعد بضعة أيام ، سيتحقق فنيو المختبر لمعرفة أنواع الجراثيم التي تنمو فيها. ستخبر هذه النتائج طبيبك إذا كان لديك التهاب في المثانة .

-اختبارات دلالات ورم البول تبحث عن المواد التي تفرزها خلايا سرطان المثانة، قد يستخدم طبيبك واحدًا أو أكثر من هؤلاء جنبًا إلى جنب مع فحص الخلايا في البول لمعرفة ما إذا كنت مصابًا بالمرض.

-تنظير المثانة، سيضع طبيبك منظار المثانة من خلال فتحة مجرى البول القناة التي تتبول من خلالها وفي المثانة.

-المنظار الخلوي عبارة عن أنبوب رفيع به ضوء وكاميرا فيديو في نهايته سيقوم طبيبك بحقن الماء المالح من خلال الأنبوب إلى مثانتك سيسمح لهم ذلك برؤية البطانة الداخلية لمثانتك بالكاميرا تعتبر الأنواع الزرقاء والبيضاء من تنظير المثانة المستخدمة مع عوامل التصوير فعالة بشكل خاص في المساعدة على اكتشاف سرطان المثانة الغازي.

قد يعطيك دواء لتخدير مجرى البول والمثانة إذا تم إجراء العملية في غرفة العمليات ، فسيتم تخديرك حتى لا تكون مستيقظًا.

-اختبارات التصوير



تستخدم هذه الأشعة السينية أو المجالات المغناطيسية أو الموجات الصوتية أو المواد المشعة لإنشاء صور لما يحدث داخل جسمك و فيما يلي عدد قليل من اختبارات التصوير التي قد يستخدمها طبيبك لمعرفة ما إذا كنت مصابًا بسرطان المثانة:

-تصوير الحويضة في الوريد (IVP). هذه صورة بالأشعة السينية لجهازك البولي. سيقوم طبيبك بحقن صبغة في وريدك. سيسلط الضوء على الأورام في المسالك البولية.

-رجوع الحويضة سيقوم طبيبك بإدخال أنبوب رفيع (قسطرة) في مجرى البول والمثانة. سيحقنون صبغة من خلال القسطرة حتى يتمكنوا من رؤية بطانة المثانة. إذا كان هناك أي أورام في المسالك البولية ، فسوف تظهر هنا.

-فحص التصوير المقطعي المحوسب سيعطي هذا طبيبك صورة لكليتك ومثانتك وحالبك (الأنابيب التي تنقل البول من كليتيك إلى مثانتك). ستظهر الأورام في المسالك البولية. يمكن أن يُظهر أيضًا العقد الليمفاوية التي تحتوي على السرطان.

-التصوير بالرنين المغناطيسي يستخدم هذا الاختبار موجات الراديو ومغناطيس الصوت لإنشاء صور لجهازك البولي.

-الموجات فوق الصوتية تخلق الموجات الصوتية صورًا لجهازك البولي يسمح لطبيبك بمعرفة حجم ورم المثانة.

-الأشعة السينية الصدر إذا انتشر السرطان في مثانتك إلى رئتيك ، سيسمح هذا الاختبار لطبيبك برؤيته.

-مسح العظام سيكون السرطان الذي انتشر من مثانتك إلى عظامك مرئيًا من خلال هذا الفحص.