تعرف على تطورات أجور العاملين بالدولة

كتبت أسماء أمين

تطور أجور العاملين

1- زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 1400 جنيه في عام 2017 .

2- زيادة الأجور 600 جنيه في 2019 بزيادة الحد الأدنى للأجور من 1400جنيه إلى 2000 جنيه، بنسبة زيادة 42.8%.

3- الزيادة الثالثة بقيمة 400 جنيه في مارس 2021 ، بزيادة الحد الأدنى للأجور من 2000 جنيها لـ 2400 جنيه.

4- الزيادة ا لرابعة في أبريل 2022 بقيمة 300 جنيه وصدور قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، بزيادة 300 جنيه بنسبة 12.5%.

5- الزيادة الخامسة في أكتوبر 2022 بقيمة 300 جنيه بزيادة الحد الأدنى للأجور لـ 3000 جنيها.

6- الزيادة السادسة في مارس 2023 برفع الحد الاددنى للأجور لـ 3500 جنيه.