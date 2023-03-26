تأجيل محاكمة المتهمين بقتل بقال وسرقة دراجته بالشرقية لـ30 أبريل

الشرقية - فتحية الديب

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، تأجيل محاكمة 5 أشخاص بينهم سيدة، إلى جلسة 30 أبريل المقبل للمرافعة؛ لاتهامهم بقتل بقال وسرقة دراجته البخارية بجوار مقابر قرية شبرا العنب بدائرة مركز شرطة منيا القمح.

صدر القرار برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابى، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد محمد عبدالمنعم، ومحمد سامى بده، وحسام الدين محمود، وسكرتارية حسن عبدالمجيد وأحمد نصر.

تعود أحداث القضية رقم 37424 لسنة 2022 جنايات مركز منيا القمح، المقيدة برقم 3840 لسنة 2022 كلى جنوب الزقازيق، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة "أ م ع ت" 43 سنة، صاحب محل بقالة، مقيم فى قرية تابعة لمركز منيا القمح، جثة هامدة بجوار مقابر قرية التابعة لمركز منيا القمح، وذلك إثر إصابته بطلق نارى.

وتبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة كلا من: ى س إ ح ال، ورضا ف أ ع، وهيثم ح ع إ، وتامر س ع ال، وأحمد ف ع ال، ووليد س م ع، بينهم اثنين مقيمين فى نطاق مركز منيا القمح وباقى المتهمين من محافظة القليوبية.

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وبمواجهة المتهمة الأولى أقرت بوجود علاقة غير شرعية بينها وبين المجنى عليه، وأنه قد قام بتصوير مقاطع لها وهددها بها، فما كان منها إلا أن اتفقت مع باقى المتهمين على التخلص منه مقابل مبلغ من المال، إذ ترصدوا تحركات المجنى عليه وعقب وصوله إلى محل الواقعة مُستقلًا دراجة نارية أطلق أحدهم عيارًا ناريًا من فرد خرطوش كان بحوزته تجاهه فأودى بحياته، وأن المتهمين قد تمكنوا من الاستيلاء على دراجته النارية وهاتفه المحمول، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد وسرقة المجنى عليه.