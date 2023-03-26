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بولندا: وضع أسلحة نووية فى بيلاروسيا يهدف لتوريطها فى الحرب

الأحد، 26 مارس 2023 04:04 م
بولندا: وضع أسلحة نووية فى بيلاروسيا يهدف لتوريطها فى الحرب الحرب فى أوكرانيا - أرشيفية
وكالات

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اعتبر وزارة الخارجية البولندية أن وضع روسيا أسلحة نووية في بيلاروسيا يهدف لتوريطها بالحرب، بحسب ما ذكر موقع "العربية" الإخبارى.

وكان قد أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، نشر أسلحة نووية تكتيكية فى بيلاروسيا، بحسب سكاى نيوز، وأكد بوتين أن نشر أسلحة نووية تكتيكية فى بيلاروسيا لا ينتهك المعاهدات الدولية، مشيرا إلى أن روسيا أرسلت 10 مقاتلات قادرة على حمل أسلحة نووية تكتيكية إلى بيلاروسيا.

وأضاف بوتين أن موسكو لا تنقل أسلحة نووية إلى بيلاروسيا بل تعيد تموضعها هناك كما تفعل الولايات المتحدة فى أوروبا، مشيرا إلى أن روسيا سترد على تزويد الغرب أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب، مؤكدا أن روسيا تمتلك الكثير من الأسلحة التى لم تستخدمها بعد.

كما هدد بوتين باستخدام قذائف باليورانيوم المنضب اذا تلقت أوكرانيا ذخائر مماثلة من الغرب.

 

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