بوريل: مستعدون لفرض عقوبات إذا وافقت بيلاروسيا على نشر أسلحة نووية

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أكد منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي مستعد لفرض عقوبات جديدة إذا وافقت بيلاروسيا على نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية على أراضيها.



وقال بوريل إن نشر بيلاروسيا للأسلحة النووية الروسية سيعني تصعيدا غير مسؤول وتهديدا للأمن الأوروبي.. حسبما أفادت قناة "فرانس 24" مساء اليوم /الأحد/.



يأتي هذا في وقت كان قد أعلن فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا، دون الإخلال بالالتزامات المتعلقة بمنع انتشار الأسلحة النووية.



وفي وقت سابق، أعلنت نائبة وزير الدفاع البريطاني أنابيل جولدي، أن لندن ستزود كييف بالذخيرة، بما في ذلك الذخيرة الخارقة للدروع التي تحتوي على اليورانيوم المنضب.