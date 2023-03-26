اليوم السابع
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بلاش مشاوير فى رمضان واشحن عداد الكهرباء وأنت فى بيتك

الأحد، 26 مارس 2023 04:00 ص
بلاش مشاوير فى رمضان واشحن عداد الكهرباء وأنت فى بيتك عداد الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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توفر الخدمات الإليكترونية التى تتيحها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المجهود على المواطنين طوال العام بشكل عام وخلال شهر رمضان المبارك بشكل خاص، وذلك من خلال وجود العديد من التطبيقات الاليكترونيه على الهاتف المحمول تمكن المشترك من شحن الرصيد من منزله بواسطة هاتفه المحمول ، وفى مقدمة هذه التطبيقات  تطبيق "سهل" المجانى  باستخدام خاصية Nfc من خلال رصيد المشترك بالمحافظ الاليكترونيه أو كروت الفيزا البنكية ، وفيما يلى طريقة شحن العداد باستخدام الهاتف المحمول :

 

1-تغير كارت الشحن القديم الخاص بالعداد مسبوق الدفع بآخر يدعم خاصية nfc من شركة توزيع الكهرباء التابع لها.

 

2- التأكد من أن جهاز الهاتف المحمول الخاص بك يدعم نظام أندرويد وبالتالى خاصية NFC.

 

3- تسجيل الدخول على تطبيق "سهل" لكل انواع العدادات  أو تحميل تطبيق كهرباخالص وفوري على الهاتف المحمول من Google play أو App Store.

 

4- قم بتمرير كارت شحن العداد على ظهر الهاتف المحمول لقراءة البيانات.

 

5- اختار تفاصيل الاستهلاك للاطلاع على الرصيد الموجود بالعداد.

 

6- اختار شحن العداد وأدخل المبلغ المراد خصمه من رصيد المحفظة الالكترونيه أو من كارت الفيزا ثم اضغط توجه بالدفع مع استمرار وضع كارت الشحن فى ظهر الهاتف المحمول.

 

7- قم بإدخال الكارت فى عداد الكهرباء ليتم تحويل الرصيد.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك

شحن عداد الكهرباء



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