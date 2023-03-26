بروتوكول تعاون بين جامعتى بنها وعين شمس في التبادل الطلابي والتعاون المشترك

القليوبية - إبراهيم سالم

وقع الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، والدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، بروتوكول تعاون بين الجانبين في مجال التبادل الطلابي والتعاون المشترك.

وأكد رئيس جامعة بنها، أن بروتوكول التعاون يهدف إلى توطيد التعاون المشترك من خلال تكثيف وتفعيل التبادل الطلابي بين كليات الجامعتين فى القطاع الهندسي وقطاع العلوم الأساسية والقطاع الزراعي والطبي.

وأضاف الدكتور جمال سوسة، أن جامعة بنها حريصة على تعميق أواصر التعاون البناء مع الجامعات المصرية والمراكز البحثية ومؤسسات المجتمع المدني بما يحقق مزيدًا من التكامل بين مؤسسات التعليم العالى للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة.

من جانبه أعرب الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، عن سعادته بتوقيع بروتوكول التعاون مع جامعة بنها كجامعة عريقة، حيث يهدف إلى تعزيز التعاون المشترك من خلال التبادل الطلابي بين كليات الجامعتين.