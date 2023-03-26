انطلاق فعاليات برنامج للتعاون بين الجامعة العربية والأمم المتحدة لمكافحة المخدرات

بيشوى رمزى

انطلقت اليوم الأحد، فاعليات توقيع برنامج إطار العمل الاقليمي بين جامعة الدول العربية ومكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، خلال الفترة بين عامي 2023 و2028.

وتحظى الاحتفالية بحضور رفيع المستوى للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والمدير التنفيذي لمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، الدكتورة غادة والي.

ومن المقرر أن بان يتم إطلاق الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي، والتي تحمل عنوان "نحو تعامل ناجع مع القضية من منظور اجتماعي".

وستشهد الفاعليات مؤتمر صحفي مشترك بين الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط والمدير التنفيذي للمكتب الأممي غادة والي.