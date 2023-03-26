اليوم السابع: دراما رمضان 2023.. تنوع كبير على شاشات «المتحدة»

ينشر اليوم السابع فى عدد الغد الكثير من الأخبار المحلية والعالمية، منها: الرئيس السيسى: ملف الصحة يحتل أولوية متقدمة فى جدول أعمال الدولة.. الرئيس يتابع تطوير منظومة الصحة ويوجه بمواصلة تحسين إتاحة وجودة الخدمات الصحية المقدمة المواطني.

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الرئيس السيسى: ملف الصحة يحتل أولوية متقدمة فى جدول أعمال الدولة.. الرئيس يتابع تطوير منظومة الصحة ويوجه بمواصلة تحسين إتاحة وجودة الخدمات الصحية المقدمة المواطني





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