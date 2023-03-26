الهند تمنح جائزة بادما ثانى أعلى وسام مدنى فى الهند لـ106 أشخاص متميزين

كتبت: هناء أبو العز

منحت رئيسة دولة الهند دروبا ديمورمو جائزة بادما والتى تعد ثانى أعلى جائزة مدنية فى الهند إلى 106 أشخاص فى حفل أقيم بقصر رئاسة الجمهورية الهندي.

وتعتبر جائزة بادما ثانى أعلى وسام مدنى فى الهند بعد وسام بهارات راتنا ويعتبر من بين أعظم الجوائز المدنية فى جميع أنحاء العالم.

وتمنح حكومة الهند هذه الجائزة كل عام للأفراد تقديرًا لخدماتهم الاستثنائية فى مجالات الفن والعمل الاجتماعى والشؤون العامة والتجارة والصناعة والطب والعلوم والهندسة وغيرها من المجالات.

وتحتفى قائمة أسماء المكرمين هذا العام بمساهمات 19 امرأة من مناطق مختلفة من الهند فى مختلف مناحى الحياة، كما تضمنت قائمة الحاصلين على الجائزة هذا العام أخصائيين اجتماعيين قدموا مساهمات للنهوض بالمجتمعات الأصلية والقبلية فى جميع أنحاء البلاد.

وتضمنت أبرز أسماء الفائزين الأسماء التالية: ذاكر حسين عازف الطبلة الهندى والملحن وعازف الإيقاع ومنتج الموسيقى والممثل السينمائى الذى ينتمى إلى عائلة موسيقية شهيرة، ولاتزال موسيقى ذاكر حسين تبهر عشاق الموسيقى أينما كانوا ومهما كانت خلفياتهم الثقافية.

ويعتبر ذاكر حسين أحد الرواد الرئيسيين فى حركة الموسيقى العالمية المعاصرة فقد قدم مساهمات فريدة من نوعها كما قام بالتعاون الكبير والناجح مع آخرين، وكملحن، قام بتأليف الموسيقى التصويرية للعديد من الأفلام والفعاليات والأعمال الضخمة.

كما تم تقديم الجائزة أيضًا لكومار مانجالا مبيرلا وهو رجل أعمال وملياردير هندى ورائد فى مجال الأعمال الخيرية ومحاسب قانونى ورئيس مجموعة أديتيا بيرلا وهى إحدى أكبر التكتلات العالمية فى الهند.

واستلم الجائزة أيضًا إم. كيرافانى وهو ملحن موسيقى هندى ومنتج تسجيلات ومغنى وشاعر غنائى يعمل بشكل رئيسى فى مجال أفلام التيلجو، بالإضافة إلى حصوله على جائزة بادما، تشمل الجوائز الأخرى التى حصل عليها جائزة الأوسكار (جائزة أوسكار لأغنية "ناتو ناتو")، وجائزة جولدن جلوب، وجائزة LAFCA، وجائزة فيلم من اختيار النقاد، وجائزة الفيلم الوطنى، وثمانى جوائز من مهرجان فيلم فير وأحد عشر جائزة مهرجان ناندي.

ومن أبرز من حصلوا على الوسام الجمهورى غلام محمد زازفى مجال الفنون. ويشتهر غلام على نطاق واسع بتصنيع الآلات الموسيقية المصنوعة يدويًا مثل السيتار والرباب التاووسوالسنتور، وهيربايبينإبراهامهاى لوبى فى مجال العمل الاجتماعى، وهى عضوة فى مجتمع سيدى فى ولاية جوجارات، وتشتهر بأعمالها فى مجتمع سيدى وتمكين المرأة فى منطقة سوراشترا بولاية جوجارات.

و جودهايا باى بايجا، وهى فنانة بارزة فى رسم البايجا، وقد استطاعت أن تجلب التقدير للعمل التقليدى والفلسفة وثقافة قبيلة البايجا، والسيدة فانى جيرام التى داعب صوتها أوتار قلوب الملايين.

وسودها مورتى، وهى متخصصة فى مجال التعليم وكاتبه ورائدة فى مجال العمل الخيري.