الملا: ما تحقق ويتحقق بخطة التوسع فى استخدامات الغاز قيمة مضافة للاقتصاد الوطنى

كتبت - مروة الغول

اعتمدت الجمعية العامة للشركة الحديثة للغاز الطبيعي نتائج أعمالها عن العام 2022، والتى حققت فيها مستهدفاتها ضمن خطة التوسع وتعظيم الاستفادة من التوسع في استخدامات الغاز الطبيعى في المنازل، وتستهدف من خلالها وزارة البترول والثروة المعدنية تخفيض الجزء الذى يتم استيراده من الخارج من البوتاجاز ضمن منظومة توفير الامدادات البترولية والغازية لتلبية الاحتياجات القائمة ومواكبة النمو ومشروعات التنمية.

وأكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، خلال الجمعية، عبر تقنية الفيديوكونفرانس، على أن ما تحقق ويتحقق فى تنفيذ خطة التوسع فى استخدامات الغاز الطبيعى بمصر هو قيمة مضافة للاقتصاد الوطنى، والأهداف التنموية والاجتماعية للدولة المصرية، وتاريخ مشرف لكل من شارك فى تنفيذها، وأنه بفضل الاستقرار وتوافر الإرادة لتعظيم والتوسع في استخدماته كوقود حضارى، شهد توصيل الغاز الطبيعى للمنازل من خلال المشروع القومى أو من خلال مبادرة حياة كريمة طفرات كبيرة فى معدلات التوصيل فى مناطق وقرى جديدة واستفاد منها أهالينا، مشيراً إلى أن ذلك واكبه تدريب وصقل خبرات للكوادر العاملة وتطوير وهيكلة فى إدارة أعمال التوصيل كان منها نجاح إنشاء الشركةالحديثة للغاز الطبيعي بعد دمج ثلاث شركات مما جعل منها كياناً قادراً لديه ملاءة مالية مناسبة وقدرة ومرونة على التواجد بقوة كأحد الأذرع الرئيسية فى تنفيذ أعمال التوسع فى توصيل الغاز الطبيعى.

وعرض المهندس محمد قنديل رئيس الشركة نتائج أعمالها عن عام 2022 ، حيث تعمل الشركة الحديثة فى توصيل الغاز الطبيعى على مستوى 9 محافظات، وقامت خلال العام الماضى بتنفيـذ أطـوال شـبكات بلغـت 2555 كـم وتركيب 185 ألف عداد مسبق الدفع والتوصيل إلى 176 ألـف عميـل والتعاقـد مـع 195 ألـف عميـل منزلـى و187 عميـلاً تجـارياً و11 عميـلاً صناعـياً، بالإضافـة إلـى تنفيذ شبكات لـ 16 محطـة جديدة لتمويـن السـيارات بالغـاز CNG، بالإضافة لتواجدها فى أعمال توصيل الغاز الطبيعى فى المشروعات القومية مثل مدينة العلمين الجديدة، العاصمة الإدارية والإسماعيلية الجديدة ومشاركتها فى أعمال تطوير مدينة شرم الشيخ التى استضافت مؤتمر قمة المناخ COP 27 و تنفيذ محطة الكهرباء الغازية بالعريش بمحافظة شمال سيناء لإنتاج 250 ميجاوات ومحطة العلمين الجديدة و4 محطات لخدمة المناطق الصناعية الجديدة بمحافظتى قنا وسوهاج لخدمة خطط التنمية بهذه المناطق، ونجاحها بالتوسـع فـى أعمالهـا بالخـارج، حيث تمكنت من الفوز بمناقصة تنفيذ شبكات الغاز ومحطة تخفيض الضغط بجزيرة الجبيل بأبو ظبى ، كما أنها تمكنت من تحقيق إيرادات بلغت 2.45 مليار جنيه بزيادة 9.6 %على العام السابق.