المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لمتهم بالاتجار فى الهيروين بسوهاج

سوهاج - عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "ع.م.ع" عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100الف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الهيروين والشابو وجوهر الميتامفيتامين بدائرة مركز دار السلام.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز دار السلام عندما وردت معلومات لضباط المباحث أن المتهم بتاجر فى المواد المخدرة الهيروين والشابو وجوهر الميتامفيتامين بدائرة المركز وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف.

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهم وبحوزته 36 لفافة من الهيروين و19جرام من الشابو وجوهر الميتامفيتامين، وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.

كانت محكمة جنايات سوهاج اليوم قد قضت بمعاقبة المتهم "ط.ح.ا" عامل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الحشيش المخدر بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين محمد فتحى صادق وعماد الدين عزت بأمانة سر عبد المنصف ابراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز طما عندما كان يسير المتهم بسيارة فى أحد الأكمنة وعندما شاهد رجال الشرطة قام بالقاء كيس بلاستيكى تبين أن بداخله المخدرات، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وتم ضبط 14 قطعة حشيش كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.