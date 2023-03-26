المسجد النبوى يستقبل أكثر من 148 مليون مصل منذ بداية العام الهجرى 1444

أ.ش.أ

استقبلت وكالة شؤون المسجد النبوي، بداية من شهر محرم إلى الـ 30 من شهر شعبان من العام الحالي، أكثر من 148 مليون مصل، فيما بلغ عدد المصلين والمصليات خلال شهر شعبان وحده أكثر من 24 مليونا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الأحد، أن وكالة شؤون المسجد النبوي سخرت من خلال إداراتها المختلفة كافة الخدمات للمصلين والزائرين ليؤدوا عبادتهم براحة ويسر، كما تعمل بتنسيق دائم مع الجهات ذات العلاقة لخدمة زائري المسجد النبوي في تقديم المستوى الأعلى للخدمات، وتجويدها لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في زيادة أعداد المعتمرين والزائرين.