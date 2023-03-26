الكويت تدين إقدام مجموعة المتطرفين على حرق نسخة من المصحف الشريف

كتب أحمد جمعة

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار دولة الكويت لإقدام مجموعة من المتطرفين على إحراق نسخة من المصحف الشريف والعلم التركي في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن في خطوة استفزازية جديدة من شأنها تأجيج مشاعر المسلمين حول العالم لا سيما في شهر رمضان المبارك.

وجددت الخارجية الكويتية في بيان لها، الأحد، موقف دولة الكويت المبدئي والثابت الداعي إلى ضرورة تحمل المجتمع الدولي وحكومات الدول المعنية مسؤولية التحرك السريع لنبذ مشاعر الكراهية والتطرف والعمل على وقف هذه الإساءات المتكررة لرموز ومقدسات المسلمين ومحاسبة مرتكبيها وعدم السماح لهم باستغلال مبدأ الحريات كذريعة للإساءة إلى الدين الإسلامي الحنيف وكافة الأديان السماوية الأخرى والدعوة إلى نشر قيم التسامح والتعايش السلمي بين كافة شعوب العالم.