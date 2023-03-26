العراق يُعطل الدوام الرسمى للمدارس بعدة مناطق بسبب الأمطار غدا الإثنين

كتب محمد جمال

أعلنت محافظات الديوانية و الأنبار وذى قار وواسط ، اليوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمى ليوم غد الإثنين لسوء الأحوال الجوية التى تشهدها العراق منذ ظهر اليوم، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

وبحسب الوكالة، " إن محافظة الديوانية قررت تعطيل الدوام الرسمى ليوم غد الإثنين باستثناء الدوائر الخدمية لمواجهة موجة الأمطار"، لافتا الى أن "محافظة الأنبار قررت أيضا تعطيل الدوام الرسمى فى جميع المدارس ليوم غد الإثنين".



وأضاف، أنه "بسبب سوء الأحوال الجوية واستمرار تساقط الأمطار أعلنت كلٌ من محافظتى ذى قار وواسط تعطيل الدوام الرسمى يوم غد الاثنين"، مبينا أن "هذه القرارات شملت جميع الدوائر من بينها المدارس باستثناء الخدمية منها".



كما اعلنت محافظة ميسان تعطيل الدوام الرسمى للمدارس غداً الإثنين بسبب الامطار.



الى ذلك ذكر بيان لمكتب محافظ النجف الاشرف، أنه " بناءً على توقعات هيأة الانواء الجوية بوجود امطار غزيرة ادارة محافظة النجف الاشرف تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين عدا الدوائر الخدمية و الصحية و الامنية و مكتب المحافظ و هيأة الاعمار".