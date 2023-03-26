اليوم السابع
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العدل تقرر نقل 8 دوائر لمجمع المحاكم بمركز التأهيل والإصلاح بالعاشر من رمضان

الأحد، 26 مارس 2023 10:33 ص
العدل تقرر نقل 8 دوائر لمجمع المحاكم بمركز التأهيل والإصلاح بالعاشر من رمضان جلسة محكمة- أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

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نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بنقل مقر انعقاد جلسات الدائرتين 11 و12 جنايات بمأمورية استئناف الزقازيق، ونقل انعقاد جلسات دائرتي جنح جزئي العاشر من رمضان من مقرهما الحالي بمحكمة العاشر من رمضان إلى مجمع المحاكم بمركز التأهيل والإصلاح بمدينة العاشر من رمضان.
 
ونقل مقر انعقاد دائرتي جنح مستأنف بلبيس وجنح وجنايات الطفل ببلبيس والعاشر من رمضان وأبو حماد من مقرهما الحالي بمجمع محاكم بلبيس، إلى مجمع المحاكم بمركز التأهيل والإصلاح بمدينة العاشر من رمضان.
 
ونشرت الجريدة قرار العدل بإنشاء فرع توثيق نادي ضباط الحرس الجمهوريـ يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة، ويقوم المكتب بكافة أعمال التوثيق المختلفة، فيما ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعي، ويعمل الفرع 3 أيام "الثلاثاء والأربعاء والخميس" من كل أسبوع.
 
  
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وزارة العدل

وزير العدل

الجريدة الرسمية

مجمع محاكم بلبيس

مركز التأهيل والإصلاح بمدينة العاشر من رمضان



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