الصين تعلن إقامة علاقات دبلوماسية مع هندوراس

وكالات

أعلنت الصين اليوم الأحد إقامة علاقات دبلوماسية مع هندوراس، وغردت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونيين "أقامت الصين وهندوراس علاقات دبلوماسية للتو".

وحسب موقع روسيا اليوم، وقع وزير الخارجية الصيني تشين قانج ونظيره الهندوراسي إدواردو إنريكي رينا بيانا مشتركا في بكين حول إقامة علاقات دبلوماسية على مستوى السفراء.

وحسب البيان، فقد اتفقت حكومتا البلدين على "تطوير العلاقات الودية على أساس مبادئ الاحترام المتبادل للسيادة ووحدة الأراضي وعدم الاعتداء المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض والمساواة والمنفعة المتبادلة والتعايش السلمي".

واعترفت حكومة هندوراس أيضا بمبدأ الصين الواحدة، الذي يعتبر تايوان جزءا لا يتجزأ من جمهورية الصين الشعبية.

وفي 14 مارس، قررت هندوراس إقامة علاقات دبلوماسية مع الصين. وفي 23 مارس، كشف أنطونيو غارسيا، نائب وزير الخارجية الهندوراسي، أن بلاده طلبت من تايوان ملياري دولار ومستشفى واستثمارات لإنشاء مصانع، لكن تايبيه لم تستجب.

وأعلنت خارجية هندوراس السبت قطع العلاقات الدبلوماسية مع تايوان، التي اتخذت بدورها خطوة مماثلة اليوم الأحد.