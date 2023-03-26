الشرطة الكينية تقرر حظر المظاهرات التي دعت لها المعارضة

وكالات

أعلنت الشرطة الكينية حظر التظاهرات الجديدة التي دعت إليها المعارضة الإثنين، بعدما تحولت احتجاجات الأسبوع الماضي مواجهات وأعمال عنف.

وقال القائد العام للشرطة جافيت كومي للصحفيين "لن نسمح بخروج تظاهرات عنيفة".

وأضاف أن "التظاهرات التي يخططون لها غدا (الإثنين) غير قانونية ولن يسمح بها"، مشيرا الى أن وحداته مستعدة للحفاظ على السلم وستعتقل أي شخص يحمل سلاحا.

ويأتي حظر التظاهر وسط مخاوف من أن يؤدي القرار إلى مشاهد دموية مثل تلك التي أعقبت الانتخابات الرئاسية عامي 2007 و2017.

ورغم إعلان السلطات حظر الاحتجاجات جدد زعيم المعارضة رايلا أودينغا الذي كان قد طلب من الكينيين النزول إلى الشوارع يومي الإثنين والخميس الماضيين احتجاجا على غلاء المعيشة وسياسات الرئيس وليام روتو، دعوته للتظاهر.

وحض خلال حضوره قداسا الأحد "أنصارنا وجميع الكينيين على الخروج والانضمام إلى التظاهرات السلمية".

وأضاف "أريد أن أبلغ روتو وكومي أننا لن نخاف"، متابعا "لن نخشى الغاز المسيل للدموع والشرطة".