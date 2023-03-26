الشرطة الفلبينية تعثر على مخبأ أسلحة ومتفجرات بمصنع سكر غربي البلاد

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عثرت الشرطة الفلبينية على مخبأ أسلحة ومتفجرات مدفونة في مجمع مبانٍ لمصنع سكر في بلدة بمقاطعة أورينتال نيجروس غربي الفلبين.



وقال فريق التحقيق والكشف الجنائي - لشبكة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية أذيع اليوم الأحد إنه بناء على بلاغ، تم إجراء حفر في قطعة أرض شاغرة داخل المجمع، حيث تم العثور على سلاح ناري ومئات الذحيرة الحية المتنوعة وخراطيش نارية متنوعة وثلاث عبوات ناسفة بدائية الصنع.



وبدأت الشرطة مداهمة العقار بموجب أمر تفتيش لوجود انتهاك في قانون التنظيم الشامل للأسلحة النارية والذخائر، كما أفاد متحدث باسم الشرطة الوطنية الفلبينية بأن الأسلحة المصادرة والذخيرة الحية والطلقات النارية ستخضع للفحوصات للتحقق مما إذا كانت قد استخدمت في عمليات قتل من عدمه.



ولا تزال عملية مداهمة الشرطة للمكان مستمرة حيث إنه تم تحديد أيضًا منطقتين أو ثلاث أخرى في المجمع حيث تم دفن بها أسلحة.



وعلى صعيد متصل، لقي شرطي مصرعه من جراء مواجهة وقعت مع مشتبه بهم بمدينة سان خوان بالعاصمة الفلبينية مانيلا شمالي البلاد، والذين أطلقوا عليه النار عليه خلال محاولتهم اعتراضه.



وذكرت الشبكة الفلبينية أن الضحية مارلون سيرنا هو رئيس مركز شرطة بمدينة بولاكان شمالي الفلبين، وقد تلقى بلاغا عن عملية سطو بالمدينة مساء أمس، حيث توجه على الفور على رأس مجموعة من رجال الشرطة إلى موقع الحادث للتحقق من البلاغ وللمتابعة وشن عملية مطاردة.



وأفاد متحدث باسم مركز الشرطة بأن أفراد الشرطة واجهوا المشتبه بهم الذين أطلقوا النار، ما أصاب سيرنا بجروح ونقل على إثرها إلى المستشفى إلا أنه لقي مصرعه خلال تلقيه العلاج اللازم.



وتم فتح تحقيق للوقوف على أسباب حادث الوفاة وتداعياته، كما أنه لا تزال عمليات البحث عن المشتبه بهم جارية وتم رصد مكافأة مالية لأي شخص يمكنه تقديم معلومات بشأن المشتبه بهم.