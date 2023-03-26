السجن 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لعامل لاتهامه بالاتجار في الهيروين بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين محمود منير خليل، وأمير المؤمنين حسن حسن، وأمانة سر محمد شهاب، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لعامل بجراح، لاتهامه بالاتجار بمخدر الهيروين بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 21947 لسنة 2022 جنح قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3425 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "حسام س ع"، 38 سنة، عامل بجراج، مقيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، أحرز جوهر مخدر الهيروين بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، أنه تم ضبط المتهم أثناء قيادته دراجة نارية "عكس الاتجاه"، وبتفتيشه عثر بحوزته على 3 قطع حجرية لجوهر الهيروين المخدر و 57 لفافة لجوهر الهيروين المخدر، وهاتفين محمول وميزان حساس، وبمواجهة المتهم بما أسفر عن الضبط والتفتيش أقر بإحرازه للجوهر المخدر بقصد الإتجار والهاتفين المحمول للتواصل مع عملائه، والميزان الحساس لوزن الجوهر المخدر والدراجة النارية للترويج.

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق، التي أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، إلى أن أحالت المتهم للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة، فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.