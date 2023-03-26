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السجن 3 سنوات لعاطل حاز فرد خرطوش وذخائر وأصاب 3 أشخاص بشبرا الخيمة

الأحد، 26 مارس 2023 07:01 م
السجن 3 سنوات لعاطل حاز فرد خرطوش وذخائر وأصاب 3 أشخاص بشبرا الخيمة سجن - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين محمود منير خليل، وأمير المؤمنين حسن حسن، وأمانة سر محمد شهاب، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، لعاطل، لاتهامه بحيازة سلاح ناري "فرد خرطوش" وذخائر، وإحداثه إصابة 3 أشخاص بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

تضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 44717 لسنة 2022 جنح قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2126 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "ر. ش ص"، 49 سنة، عاطل، مقيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، أحرز سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش" دون أن يكون مرخصا له بحيازته أو إحرازه، كما حاز ذخائر مما تستعمل على السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصا له بحيازتها أو إحرازها.

تابع أمر الإحالة، أن المتهم أحدث عمدا إصابة المجني عليهم "م. م ش"، و"م. ر ن"، و"م. ر ن"، المبينة بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق والتي أعجزتهم عن أعمالهم الشخصية مدة لا تزيد عن 20 يوما، وكان ذلك باستخدام سلاح ناري "فرد خرطوش" محل الاتهامات السابقة، كما أن المتهم أطلق أعيرة نارية داخل المدن باستخدام السلاح الناري محل الاتهام الأول.

 


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