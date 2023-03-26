الرى تجرى تقييما لمنشآت الحماية من السيول فى جنوب سيناء بعد العاصفة المطرية

أعلن قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية و الري ، أنه تتم المتابعة اللحظية للعاصفة المطرية التى تعرضت لها جنوب سيناء، ويقوم مهندسو القطاع بالمحافظة اليوم الأحد فور انحسار العاصفة المطرية بتقييم حالة المنشآت والوقوف علي ما يلزم من إجراءات.

و شهدت مدن محافظة جنوب سيناء أمس عاصفة مطرية تتراوح شدتها ما بين متوسطة الشدة الى شديدة، الأمر الذي قامت معه أجهزة وزارة الموارد المائية والري ممثلة في الإدارة العامة للمياه الجوفية لجنوب سيناء التابعة لقطاع المياه الجوفية بالتنسيق مع جميع الجهات ذات الصله بالمحافظة.

وشهدت مدينة سانت كاترين وحوض وادى فيران التابع لمدينة ابورديس امطارا أدت إلى حدوث سيل ضعيف بدون اي أضرار وتم امتلاء عدد من البحيرات الجبلية بالمنطقة.

كما أدى سقوط امطار على حوض وادى دهب بمدينة دهب الى حدوث سيل متوسط بوادى الغائب ، ويعتبر حوض وادى دهب احد اهم الاودية النشطة هيدرولوجيا حيث قامت الوزارة بانشاء 13 سد و 3 بحيرات و 2 حاجز توجية و 8 خزانات ارضيه عليه بهدف الحماية وحصاد لمياه الامطار والسيول.

كما شهدت اودية الترابين والمالحه عاصفة مطرية وجاري التعامل معها من خلال منظومة الحماية التي تم تنفيذها وتشتمل على عدد من القنوات الصناعيه وبحيرات صناعية واحواض تهدئة وحواجز اعاقة وتوجية ضمن حماية منطقة الترابين واستكمال منظومة حماية طابا المرحلة الثانية.

وشهد وادي وتير بمدينة نويبع سقوط امطار أدت الي حدوث سيل ضعيف الان وفى مجراة الطبيعى بين حاجزى التوجية الشمالى والجنوبى والساتر الدائرى والذين يوفروا الحماية لمحطات الكهرباء والصرف الصحى ومنطقة عرب حمدان بمدينة نوبيع.