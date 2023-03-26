الرئيس الصينى: الانتعاش الاقتصادى العالمى يتطلب التوافق والتعاون

وقال الرئيس الصيني ـ في رسالة التهنئة التي بعثها إلى منتدى تنمية الصين 2023، وفقا لوكالة الأنباء الصينية ـ "إنه في الوقت الحالي، تتسارع التغيرات الكبيرة التي لم يشهدها العالم منذ قرن من الزمان في أنحاء العالم، وتتابع الصراعات والاضطرابات الإقليمية، ويتباطأ زخم الانتعاش الاقتصادي العالمي".

وأشار شي إلى أن مبادرة التنمية العالمية التي اقترحتها الصين لقيت دعما واسع النطاق واستجابة نشطة من المجتمع الدولي، موضحا أن بلاده ستوسع بثبات الانفتاح المؤسسي فيما يتعلق بالقواعد واللوائح والإدارة والمعايير، وستعمل مع جميع الدول وجميع الأطراف لتشارك الفرص الناجمة عن الانفتاح المؤسسي للصين.

وقد افتتح منتدى تنمية الصين 2023 في بكين اليوم الأحد، تحت عنوان "الانتعاش الاقتصادي: الفرص والتعاون"، يستضيفه مركز بحوث التنمية التابع لمجلس الدولة.