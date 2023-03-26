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الرئيس السيسى يعقد اجتماعاً لمتابعة تطوير منظومة الصحة فى مصر

الأحد، 26 مارس 2023 03:49 م
الرئيس السيسى يعقد اجتماعاً لمتابعة تطوير منظومة الصحة فى مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعاً لمتابعة تطوير منظومة الصحة في مصر، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
 
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن  وزير الصحة عرض خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري العمل بها في قطاع الصحة، بما في ذلك تطوير معهد ناصر ليصبح مدينة طبية متكاملة، وإنشاء مجمع معامل مركزية جديد وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وتطوير عدد من المستشفيات الرئيسية، من ضمنها مستشفيات أم المصريين، وهليوبوليس، والمستشفى القبطي.
 
فضلاً عن الموقف التنفيذي لإنشاء المعهد القومي الجديد للأورام 500500، وكذلك مخطط إنشاء معهد قلب جديد بمواصفات عالمية، تعزيزاً لدور معهد القلب القومي الذي يعد من أكبر الصروح الطبية المتخصصة لخدمة مرضى القلب، بالإضافة إلى إنشاء مجمع جديد ومتكامل للصحة النفسية وعلاج الإدمان وطب المسنين.
الرئيس السيسي ومتابعة منظومة الصحة (1)
الرئيس السيسي ومتابعة منظومة الصحة (1)

الرئيس السيسي ومتابعة منظومة الصحة (2)
الرئيس السيسي ومتابعة منظومة الصحة (2)

الرئيس السيسي ومتابعة منظومة الصحة (3)
الرئيس السيسي ومتابعة منظومة الصحة (3)

الرئيس السيسي ومتابعة منظومة الصحة (4)
الرئيس السيسي ومتابعة منظومة الصحة (4)

 


السيسي

الرئيس السيسي

منظومة الصحة

عاجل

مصطفى مدبولى

خالد عبد الغفار

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