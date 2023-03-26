الرئاسة الفلسطينية: الاحتلال يصعد حربه قتلا وحرقا وإبادة واقتحاما للمقدسات

كتب أحمد جمعة

حمل المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عما يجري من تصعيد خطير ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وقال أبو ردينة في تصريح صحفي، الأحد، إن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة المسؤولية بشكل كامل، عما حدث من حرق المستوطنين المتطرفين لمنزل المواطن أحمد ماهر من بلدة "سنجل" في رام الله وسط الضفة الغربية، واقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي للمصلى القبلي في المسجد الأقصى المبارك بالقدس الشرقية المحتلة والاعتداء على المرابطين داخله.

وأضاف أبو ردينة: أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تحاول جر المنطقة إلى مربع العنف والتصعيد، من خلال تصعيد حربها ضد شعبنا الفلسطيني قتلاً وحرقاً وإبادة واقتحامات للمقدسات.

وحث الأطراف الإقليمية والدولية التي سعت وتسعى لمنع التصعيد والتوتر، على التدخل ولجم تطرف حكومة إسرائيل والضغط عليها لوقف هذه الاعتداءات المتصاعدة في شهر رمضان المبارك، من قبل جيشها ومستوطنيها، قبل انفجار المنطقة، الذي تتحمل نتائجه الحكومة الإسرائيلية وحدها.

إلى ذلك، ذكر المجلس الوطني الفلسطيني، أن حرق المستوطنين الإسرائيليين منزل مواطن فلسطيني في بلدة "سنجل" شمال رام الله، هو توزيع للأدوار بين المستوطنين القتلة، وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح المجلس أن بلطجة وجرائم المستوطنين بحق الفلسطينيين تأتي بإشراف ودعم من حكومة الاحتلال الفاشية.. مشيرا إلى أن حرق المنزل وبداخله عائلة كاملة يعيد إلى الأذهان جريمة حرق عائلة "دوابشة"، وإحراق عشرات المنازل والمركبات في "حوارة" والبلدات المجاورة.

وطالب المجلس كلا من المجتمع الدولي والمحكمة الجنائية الدولية باعتبار المستوطنين تنظيما إرهابيا، يمارس الترويع والقتل بحق الأبرياء، وبفتح تحقيق بجميع جرائمهم بحق الفلسطينيين.