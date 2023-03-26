الدفاع الروسية تعلن إسقاط مروحية أوكرانية في دونيتسك

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن مقاتلاتها أسقطت مروحية عسكرية أوكرانية من طراز "مي-8" في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت مقاتلة تابعة للقوات الروسية مروحية عسكرية أوكرانية من طراز "مي-8" في منطقة ديميتروف في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأضاف البيان في اتجاه كوبيانسك، أن الضربات الهجومية ونيران المدفعية لمجموعة القوات "الغربية" أصابت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة ستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، ودفوريشنايا وستيبوفايا نوفوسيلوفكا وتاباييفكا وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف.

وتم تحييد أكثر من 70 جنديا أوكرانيا، وتدمير مركبة قتالية مدرعة، وأربع شاحنات صغيرة، كما أصيب مستودع ذخيرة للواء الدفاع الإقليمي 127 في القرب من منطقة لوكيانتسي في مقاطعة خاركوف.