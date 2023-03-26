اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 مارس 2023 01:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الداخلية تكشف لغز مقتل شخص والعثور على جثته متفحمة فى بولاق الدكرور

الأحد، 26 مارس 2023 12:13 م
الداخلية تكشف لغز مقتل شخص والعثور على جثته متفحمة فى بولاق الدكرور جثة - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، بالعثور على جثة أحد الأشخاص "متفحمة" أعلى سطح عقار بدائرة القسم.
 
توصلت جهود فريق البحث المُشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالجيزة عن أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين- مقيمان بدائرة القسم).
 
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأقر أحدهما باستدراج المجنى عليه لمحل العثور وبصحبته المتهم الثانى، وقام بالتعدى عليه بإستخدام حجر مما أودى بحياته، وعقب ذلك استولى منه على مبلغ مالى، وأضرم النيران به بالاشتراك مع المتهم الثانى، وأضافا بإنفاقهما المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الداخلية

اخبار الداخلية

جهود الداخلية

حوادث

حوادث اليوم

اخبار الحوادث

حملات أمنية

حملات مرورية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة