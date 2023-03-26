الداخلية تكشف لغز مقتل شخص والعثور على جثته متفحمة فى بولاق الدكرور

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة، بالعثور على جثة أحد الأشخاص "متفحمة" أعلى سطح عقار بدائرة القسم.

توصلت جهود فريق البحث المُشكل بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالجيزة عن أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين- مقيمان بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأقر أحدهما باستدراج المجنى عليه لمحل العثور وبصحبته المتهم الثانى، وقام بالتعدى عليه بإستخدام حجر مما أودى بحياته، وعقب ذلك استولى منه على مبلغ مالى، وأضرم النيران به بالاشتراك مع المتهم الثانى، وأضافا بإنفاقهما المبلغ المالى على متطلباتهما الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.