اليوم السابع
Ads
الإثنين، 27 مارس 2023 12:50 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

بأول مقترحاته التشريعية..

"الحوار الوطنى" يقترح استمرار الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات والاستفتاءات

الأحد، 26 مارس 2023 11:33 م
"الحوار الوطنى" يقترح استمرار الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات والاستفتاءات الحوار الوطنى
كتب محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
واصل مجلس أمناء الحوار الوطني، اليوم الأحد،  انعقاده الدائم،  اتخذ المجلس بالإجماع القرارات الآتية:
 
اولا: أن يتم اقتراح بدء جلسات الحوار الوطني يوم الأربعاء الموافق 3 مايو القادم، وذلك نظرا لقدوم شهر رمضان الكريم جعله الله على الجميع شهر خير وبركة، وأعياد تحرير سيناء وعيد القيامة المجيد وعيد الفطر والعمال.
 
ثانيا: يواصل المجلس انعقاده الدائم حتى الموعد المشار إليه، ويمارس دوره خلال هذه الفترة لاستكمال توافر كل عناصر المناخ الإيجابي، الذي يضمن بدء الحوار واستمراره بنجاح. ويعبر مجلس الأمناء عن ثقته التامة في حرص الجميع على توفير كل عناصر هذا المناخ الإيجابي، بالصورة التي تليق بالشعب المصري وآماله المعقودة على دعوة السيد رئيس الجمهورية للحوار حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، ورفع نتائج هذا الحوار إلى سيادته شخصيا، لاتخاذ ما يلزم بشأنها من تشريعات قانونية أو إجراءات تنفيذية.
 
ثالثا: يستمر كل من مجلس الأمناء والأمانة الفنية خلال هذه الفترة في تلقي الأسماء والمقترحات من مختلف القوى المشاركة في الحوار، لوضعها في جلسات الحوار المناسبة لها، كما يقوم بالاتصال بكل الشخصيات المشاركة في الجلسات لإبلاغهم بالمواعيد التفصيلية لجلساتهم وجداول أعمالها.
 
رابعا: استنادا إلى لوائح الحوار، قرر مجلس الأمناء استخدام صلاحياته وكذلك تعبيره عن مختلف القوى المشاركة في الحوار، في رفع اقتراح مشروع قانون للسيد رئيس الجمهورية 
 
 
للتكرم بالنظر في عرضه على البرلمان لمناقشته. ويعبر هذا الاقتراح عن إجماع كامل بين كل أطراف الحوار الوطني، ويتعلق بتعديل تشريعي في قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدخل على نص المادة (34) يوجب إتمام الاقتراع والفرز، في الانتخابات والاستفتاءات التي تجري في البلاد، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية بنظام قاض لكل صندوق، في ضوء ان المادة المشار اليها تحدد مدة الاشراف القضائي الكامل بعشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور وذلك في 18 يناير 2014 والتي تنتهي في 17 يناير 2024،  وذلك كله ضمن النص الدستوري وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، واللذان يعطيانها، باعتبارها هيئة مستقلة دون غيرها الاختصاص بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية.
 
 

الحوار الوطنى

مجلس امناء الحوار الوطنى

اخبار مصر

ضياء رشوان

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

مجلس أمناء الحوار الوطنى يواصل انعقاده الدائم.. ويقترح بدء الجلسات 3 مايو القادم.. ويتقدم بأول مقترحاته التشريعية باستمرار الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات والاستفتاءات

الأحد، 26 مارس 2023 11:33 م

تحالف "الأحزاب المصرية" يدعو لإعلان موعد انطلاق "الحوار الوطنى"

الأربعاء، 22 مارس 2023 11:00 ص

انطلاق منتدى الحوار الوطنى للشباب فى البحيرة اليوم

الأربعاء، 22 مارس 2023 06:00 ص

ضياء رشوان: مشهد نجاح "البلشي" نقيبا للصحفيين أكبر تجل للحوار الوطني

الثلاثاء، 21 مارس 2023 11:59 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة