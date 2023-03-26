"التعليم" والغرفة الألمانية يشهدان حفل اعتماد شهادات طلاب مدرستين للتكنولوجيا التطبيقية

كتب محمود طه حسين

شهدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني و الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة حفل اعتماد شهادات خريجي دفعة 2022 من المدرسة الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة بمجالي الكهرباء والميكانيكا بمحافظة الشرقية، ومدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات المتخصصة بمجال الميكاترونيات بمحافظة القاهرة، حيث تم منح طلاب المدرستين شهادة الغرفة المعتمدة من اتحاد الغرف الألمانية للتجارة والصناعة.

وأوضحت الوزارة أنه بحصول الطلاب علي شهادة الغرفة، يتحقق الهدف الأسمى لهذا التعاون المشترك وهو التحقق من جاهزية استعداد الطلاب لسوق العمل من خلال قياس تميزهم في الناحية المعرفية والجدارات علي مدار ثلاث سنوات. بمجرد اجتياز الطلاب لامتحانات الغرفة الألمانية يتم إضافتهم إلي قاعدة بيانات الغرفة مما يساعدهم في عملية التوظيف عن طريق شركاء الغرفة داخل وخارج جمهورية مصر العربية.