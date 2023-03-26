"التعليم" تعلن تفاصيل امتحانات الفصل الدراسى الثانى للنقل والشهادة الإعدادية

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى استمرار الدراسة ب الفصل الدراسى الثانى فى رمضان، موضحة أن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني كما هى دون تغيير.

ونقدم فى التقرير التالى 5 معلومات عن مواعيد الاختبارات وضوابطها.

- تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بداية من 6 مايو المقبل.

- يتم وضع جداول الامتحانات من خلال المديريات والإدارات التعليمية حسب ظروف كل مديرية، مع مراعاة الإجازات الرسمية فى جداول الاختبارات.

- استبعاد الأجزاء المخصصة للإطلاع والتعلم الذاتى من أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الثانى.

- تعقد الامتحانات فيما درسه الطلاب بالفصل الدراسى الثانى منذ بداية الترم الثانى وحتى توقف الدراسة مايو المقبل.

- تعقد الامتحانات للصفين الأول والثانى الثانوى العام إلكترونية وورقية على غرار ما تم بالفصل الدراسى الأول.

وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على أهمية مواصلة العمل على جذب الطلاب للمدرسة، وخاصة طلاب الصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوى، وعودتهم إلى المدرسة بشكل كامل واسترجاع دورها التربوى، موجهًا بعقد محاضرات إضافية لهم في مختلف المواد الدراسية، بجانب تفعيل جميع الأنشطة لجذبهم.

وشدد الوزير على الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي للطلاب، والتأكيد على تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب أسبوعيًا لجميع المراحل التعليمية، فضًلا عن تفعيل الإجراءات العقابية للغياب؛ لتحقيق الانضباط في سير العملية التعليمية بمراحل التعليم المختلفة.

ووجه الوزير بالاهتمام بتطبيق الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية، والاهتمام بالموهوبين، واكتشافهم ورعاية الفائقين منهم، ووجه باختيارهم عن طريق إعداد استمارة يشارك فيها ولى الأمر والمعلم والطالب؛ لحصر الطلاب الموهوبين.

كما أشار الوزير إلى مبادرة "إحياء المسرح المدرسى"، موجهًا بأن يكون لكل إدارة فريق للمسرح المدرسى وإعداد عمل مسرحى لكل إدارة للمشاركة في عقد تصفيات على مستوى الجمهورية.