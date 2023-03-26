اليوم السابع
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الاحتلال الإسرائيلى يعلن تكثيف أنشطته الأمنية فى الضفة الغربية

الأحد، 26 مارس 2023 08:04 م
الاحتلال الإسرائيلى يعلن تكثيف أنشطته الأمنية فى الضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية
وكالات

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، تكثيف الأنشطة الأمنية في الضفة الغربية، في حين تواصل القوات التابعة للجيش، عمليات البحث والتفتيش على الطرق الرئيسية المؤدية إلى مدينة نابلس والمفارق الرئيسية في قرية حوارة، في أعقاب عملية إطلاق النار.

كما تقرر، وضع وسائل تأمين إضافية لمواقع الجيش الإسرائيلي في منطقة القرية، ونصب وسائل الاستطلاع في المنطقة.

وبحسب ما أعلن الجيش الإسرائيلي، فإن قائد المنطقة الوسطى، أجرى تقييماً للأوضاع في مكان عملية إطلاق النار التي وقعت في قرية حوارة جنوب نابلس، السبت.

 

 


الاحتلال الإسرائيلى

فلسطين

الضفة الغربية

قوات الاحتلال الإسرائيلى



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