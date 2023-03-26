اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 مارس 2023 08:47 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

الإمارات تدين قرار إسرائيل السماح بإعادة الاستيطان شمال الضفة الغربية

الأحد، 26 مارس 2023 08:33 م
الإمارات تدين قرار إسرائيل السماح بإعادة الاستيطان شمال الضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلى - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أدانت دولة الإمارات بشدة قرار إسرائيل السماح بإعادة الاستيطان في مناطق شمال الضفة الغربية، وطرحها عطاءات لبناء وحدات استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.


وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي - في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" - رفض دولة الإمارات لكافة الممارسات المخالفة لقرارات الشرعية الدولية، والتي تهدد بالمزيد من التصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة.


وشددت الوزارة على ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام في الشرق الأوسط قدماً، وكذلك وضع حد للممارسات غير الشرعية التي تهدد حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.


إسرائيل

الاحتلال الإسرائيلى

القضية الفلسطينية

دولة الإمارات

الضفة الغربية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة