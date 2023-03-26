الإفراط في النوم يؤدي إلى مخاطر صحية خطيرة.. اعرف التفاصيل

كتبت إيناس البنا

على الرغم من أهمية النوم للجسم ووظائفه فى دعم وظائفه بشكل جيد، وعدم حصولك على ما يكفى من ساعات النوم يضر الجسم، إلا أن النوم الكثير أيضا قد تكون له أضرار.

ينام بعض الناس أكثر من الكمية المعتادة بسبب حالة تسمى فرط النوم، والتى قد تتخطى النوم أكثر من 9 ساعات أحيانا

ووفقا لموقع " Thehealthsite " قد يتسبب الكثير من النوم فى حدوث مشاكل بالجسم والتى تشمل :

الصداع

بالنسبة لبعض الأشخاص المعرضين للصداع ، فإن النوم لفترة أطول من المعتاد في عطلة نهاية الأسبوع أو الإجازة يمكن أن يسبب آلامًا في الرأس.

البدانة

يمكن أن يؤدي النوم المفرط إلى زيادة الوزن.

ألم في الظهر

يمكن أن يسبب النوم أيضًا آلامًا في الظهر.

اكتئاب

تشير الدراسات إلى أن ما يقرب من 15 % من الأشخاص الذين يعانون من الاكتئاب ينامون كثيرًا ويمكن أن يكون هذا أيضًا محفزًا.

مرض قلبي

الأشخاص الذين ينامون أكثر من 9 ساعات هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب.

معدلات وفيات عالية

وجدت دراسات متعددة أن الأشخاص الذين ينامون تسع ساعات أو أكثر كل ليلة لديهم معدلات وفاة أعلى بكثير من الأشخاص الذين ينامون سبع إلى ثماني ساعات في الليلة.