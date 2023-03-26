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الأردن يدين إحراق نسخة من القرآن فى الدنمارك

الأحد، 26 مارس 2023 04:00 ص
الأردن يدين إحراق نسخة من القرآن فى الدنمارك عاهل الاردن
وكالات

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أدانت وزارة الخارجية الأردنية إقدام حشد من العنصريين على إحراق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن يوم الجمعة.

وأكدت الخارجية الأردنية أن ذلك يعد عملا تحريضيا وعنصريا مرفوضا يستفز مشاعر المسلمين، خاصة في شهر رمضان المبارك.

وقالت الوزارة في بيان أن "إحراق المصحف الشريف هو فعل من أفعال الكراهية الخطيرة، ومظهر من مظاهر الإسلاموفوبيا المحرضة على العنف والإساءة للأديان".

وأضافت أنه لا يمكن اعتبارها شكلا من أشكال حرية التعبير مطلقا.

وشددت الوزارة على ضرورة وقف مثل هذه التصرفات والأفعال غير المسؤولة التي تؤجج العنف والكراهية، وتهدد التعايش السلمي.

ودعت الخارجية الأردنية المجتمع الدولي إلى التصدي لهذه الأفعال وعدم السماح بها.

 
 

 


الاردن

حرق القران

حرق المصحف

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