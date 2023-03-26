اعترافات المتهمين بسرقة خط بترول فى الصف.. استولوا على 20 ألف لتر

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف 5 أشخاص متهمين بسرقة كمية من السولار من خط بترول في الصف، عقب القبض عليهم، أمام رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بأنهم استغلوا فرصة مرور خط البترول من منطقة زراعية تابعة لأحدهم، وقرروا سرقته، وذكروا أنهم تمكنوا من تركيب محبس على خط البترول، وبدأوا في الاستيلاء على كميات من البترول، بواسطة سيارتين فنطاس، لبيعها وتقسيم حصيلة المسروقات بينهم.

واعترف المتهمون بأن السيارتين ملك اثنين منهم، ويتوليان قيادتهما لنقل كمية البلترول التي يستولون عليها من الخط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الصف، بمديرية أمن الجيزة من (مشرف أمن بإحدى شركات أنابيب البترول)، بإكتشاف الشركة جهة عمله تركيب محبس غير شرعى على خط أنابيب تابع للشركة مار بقطعة أرض بدائرة المركز.

تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (5 أشخاص "لثلاثة منهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم (2 سيارة نقل بفنطاس "ملك و قيادة إثنين منهم" محملين بحوالى 20 ألف لتر سولار) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه.