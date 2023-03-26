اليوم السابع
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استسلام عشرات الأوكرانيين للقوات الروسية بجمهورية دونيتسك

الأحد، 26 مارس 2023 10:19 ص
استسلام عشرات الأوكرانيين للقوات الروسية بجمهورية دونيتسك الجيش الروسى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أفاد مصدر عسكري روسي في جمهورية دونيتسك، باستسلام حوالي 70 عسكريا أوكرانيا طواعية للقوات الروسية خلال الأسبوعين الماضيين.

 

وقال المصدر، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"،: "إنه فقط خلال الأسبوعين الماضيين استسلم حوالي 70 عسكريا من القوات الأوكرانية مع أسلحتهم"، لافتا إلى أن "عمليات الاستسلام جرت بشكل رئيسي في اتجاهات دونيتسك وأفدييفكا وأوجليدار".

 

وكان القائم بأعمال رئيس دونيتسك، دينيس بوشيلين، قد أكد في وقت سابق، أن الغرب يدفع أوكرانيا لشن هجوم مضاد على دونيتسك.

 


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