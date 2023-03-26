اليوم السابع
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أكرم القصاص
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ارتفاع حصيلة ضحايا أعاصير ميسيسيبي بالولايات المتحدة إلى 25 شخصا

الأحد، 26 مارس 2023 08:32 ص
ارتفاع حصيلة ضحايا أعاصير ميسيسيبي بالولايات المتحدة إلى 25 شخصا أعاصير - أرشيفية
وكالات

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قالت السلطات الأمريكية، إن حصيلة قتلى أعاصير اجتاحت ولاية ميسيسيبي بجنوب الولايات المتحدة وصلت إلى 25 شخصا فيما أصيب عشرات آخرون.
 
وذكرت هيئة إدارة الطوارئ في ميسيسيبي، إنه تم الإبلاغ عن وقوع الوفيات في مقاطعات شاركي وهمفريز وكارول ومونرو.
 
وأفادت الهيئة في تحديث لها أن العديد من الوكالات في الولاية وشركائها يعملون معا للمساعدة في جهود الاستجابة والتعافي.
 
وضربت عواصف وأعاصير قوية ولاية ميسيسيبي ليلة الجمعة، مما تسبب في تدمير منازل وأحياء وقطع التيار الكهربائي عن السكان والشركات.
 
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان يوم السبت، إن "الصور القادمة من كافة أرجاء ميسيسيبي مفجعة".

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