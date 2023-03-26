إنشاء مجمع خدمات المواطنين بقرية الحمام بأسيوط بتكلفة 10 ملايين جنيه

أسيوط -هيثم البدرى

تعتبر المؤسسات الحكومية، وأماكن تلقى الخدمات وإنجاز مصالح المواطنين، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين واحدة من أهم أولويات الدولة فى الوقت الحالى فى محاولة لتوفير الوقت والجهد، والتعامل الآدمى مع المواطنين الذين كانوا يقطعون مسافات كبيرة من أجل إنهاء اوراق أو الحصول على معاش أو التعامل مع مكاتب البريد ومن هنا كان التفكير فى إنشاء مجمع خدمات متكاملة يوفر للأهالى عناء قطع مسافات كبيرة من أجل الحصول على بعض الخدمات ومن بين هذه المجمعات مجمع خدمات قرية الحمام بمركز أبنوب.

يقول يحى صلاح مزارع 35 سنة أن أكثر الأمور التى يعانى منها المواطن هى اماكن تلقى الخدمات، وخاصة مع تزايد أعداد السكان أصبحت الموسسات الحكومية، وخاصة الهيئات الخدمية ممتلئة بالمواطنين، وزحام شديد عليها، وخاصة على المعاشات والبريد، والتأمينات وغيرها من المصالح الحكومية التى يتردد عليها المواطنين وأصبحت المجمعات الجديدة طوق نجاة لكبار السن والمترددين على المعاشات والبريد والتموين وغيرها

وأضاف صلاح حسن مزارع، 45 سنة، أن هذه المجمعات تشمل عددا من المكاتب الحكومية والخدمية منها، مركز تكنولوجى، وسجل مدنى، وشهر عقارى، ومكتب بريد، ومكتب تموين ومكتب تضامن اجتماعى، وغيرها من المصالح التى يقبل عليها المواطنين، وتشهد زحاما كبيرا وقرية الحمام تخدم عدد كبير من القرى المجاورة وبها كتلة سكانية هائلة وعدد يكان كبير وهو ما جعل لهذا المجمع أهمية كبرى.

ومن جهته قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أن مجمع خدمات المواطنين بقرية الحمام التابعة لمركز أبنوب يعتبر ضمن المشروعات التى ينفذها جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد بقرى مركز أبنوب ضمن القرى المستهدفة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الجديدة المشروع القومى لتطوير الريف المصرى التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

وأضاف محافظ أسيوط، إن مجمع خدمات المواطنين بقرية الحمام والذى تم الانتهاء من انشاؤه يتكون من 3 طوابق ويجرى تنفيذه بتكلفة 10 مليون جنيه حيث يتكون كل من 3 طوابق "أرضى و2 علوى" ويحتوى على مركز تكنولوجى وسجل مدنى وشهر عقارى ومكتب بريد ومكتب تموين ومكتب تضامن اجتماعى ومقر للوحدة المحلية ومقر للمجلس المحلى وذلك لخدمة أهالى القرية والقرى المجاورة تسهيلًا وتيسيرًا لهم لاستخراج جميع المستندات الحكومية المطلوبة ليحقق للأجيال الحالية والقادمة حلمها فى الحياة الكريمة والعصرية وإعادة بناء مصرنا الحديثة وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وقال محافظ أسيوط، انه تم تكليف القيادات التنفيذية بالمحافظة، ورؤساء المراكز بالمتابعة الميدانية لأعمال تنفيذ المشروعات وتذليل العقبات لنهوكل المشروعات فى توقيتاتها المحددة وتنفيذ الأعمال طبقًا للمواصفات الفنية ومعايير الجودة ووفقًا للجدول الزمنى المحدد لذلك.

ولفت محافظ أسيوط، إلى متابعته المستمرة لأعمال التنفيذ على أرض الواقع من خلال جولاته الميدانية، والمفاجئة لمواقع العمل وذلك لتذليل العقبات، والتحديات التى قد تواجه التنفيذ وتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتنفيذ معدلات إنجاز أسرع خاصة مع اهتمام الدولة وأجهزتها للانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المستهدفة.

وأوضح محافظ أسيوط، أن جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد يقوم بتنفيذ مجمعات خدمات المواطنين والمجمعات الزراعية بقرى مراكز "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب والفتح، مشيرا إلى انه تم الانتهاء من اغلب المشروعات وجارى تسليمها إلى الجهات التفنيذية وفقا للضوابط والمعايير المحددة وذلك بعد توصيل كافة المرافق للمشروعات ومطابقتها لمعايير الجودة.

وأكد محافظ أسيوط أن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالى 149 قرية و894 تابع وبلغ اجمالى عدد المشروعات التى يجرى تنفيذها فى كافة القطاعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بلغت 2000 مشروع حتى الان بتكلفة إجمالية تجاوزت 44 مليار جنيه ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هى "ساحل سليم وأبو تيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بالقرى.



مجمع خدمات قرية الحمام بمركز أبنوب



محافظ أسيوط يتفقد مشروعات جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد بقرى مركز أبنوب