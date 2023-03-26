إصابة 4 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة أعلى وصلة دهشور بمدينة 6 أكتوبر

كتب: عبد الرحمن سيد

أصيب 4 أشخاص إثر حادث انقلاب سيارة أعلى وصلة دهشور نطاق مدينة 6 أكتوبر، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة بلاغا من الخدمات المعينة بطريق وصلة دهشور نطاق مدينة 6 أكتوبر بوقوع حادث مرورى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.

وتبين من خلال الفحص انقلاب سيارة نتج عنها إصابة 4 أشخاص ونقلوا جميعهم الى المستشفى ورفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق .