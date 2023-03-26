كتب محمد جمال

أصيب شخص جراء تحطم مروحية تابعة لحرس السواحل الهندى اليوم ، بعد إقلاعها من موقعها فى مطار كوشين الدولى جنوب الهند، حسب وكالة الأنباء السعودية، وأوضح خفر السواحل الهندى أن الطيار فقد السيطرة على المروحية عندما كانت على ارتفاع 40 - 30 قدمًا فوق سطح الأرض.

وأعلن الجيش الهندى، تحطم مروحية تابعة له بالقرب من منطقة "ماندلا" فى ولاية "أروناتشال براديش"، وفقدان اثنين من أفراد طاقمها.