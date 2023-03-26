أصيب شخص جراء تحطم مروحية تابعة لحرس السواحل الهندى اليوم ، بعد إقلاعها من موقعها فى مطار كوشين الدولى جنوب الهند، حسب وكالة الأنباء السعودية، وأوضح خفر السواحل الهندى أن الطيار فقد السيطرة على المروحية عندما كانت على ارتفاع 40 - 30 قدمًا فوق سطح الأرض.
وأعلن الجيش الهندى، تحطم مروحية تابعة له بالقرب من منطقة "ماندلا" فى ولاية "أروناتشال براديش"، وفقدان اثنين من أفراد طاقمها.
وأضاف الجيش - حسبما ذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن المروحية فقدت الاتصال بمراقب الحركة الجوية فى الساعة 9:15 صباحا بالتوقيت المحلى، مشيرا إلى أنه تم شن عمليات بحث فى المنطقة عقب وقوع الحادث.
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