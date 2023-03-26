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إزالة الإعلانات المخالفة فى حملات مكبرة بشوارع مدينة الشهداء بالمنوفية

الأحد، 26 مارس 2023 01:47 م
إزالة الإعلانات المخالفة فى حملات مكبرة بشوارع مدينة الشهداء بالمنوفية إزالة الإعلانات المخالفة
المنوفية - محمود شاكر

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شهدت شوارع مدينة الشهداء اليوم، حملة لإزالة الإعلانات المخالفة غير المرخصة، والموزعة عشوائياً على الحوائط وأعمدة الإنارة، وذلك بمتابعة محمد عمران نائب رئيس المدينة ومدير الإشغالات بمجلس المدينة، لمنع التوزيع العشوائي للإعلانات واللافتات بالشوارع.
 
وأكد طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء، على ضرورة استمرار الحملات  المكبرة لرفع وإزالة كافة الإشغالات والإعلانات العشوائية المخالفة بالشوارع للقضاء على الانتشار العشوائي لإشغالات الطرق مما يعوق سهولة الحركة بها ويسيء إلى المظهر العام للشوارع.
 
وأضاف رئيس المدينة أن الحملات مستمرة ومتواصلة خلال الفترة القادمة من أجل الوصول إلى أعلى قدر من الجمال والحفاظ على الجماليات للشوارع والميادين المختلفة بالمدينة والقرى المجاورة . 
 
 

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