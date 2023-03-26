اليوم السابع
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أوكرانيا: سفينة شحن تحمل 30 ألف طن من الحبوب فى طريقها إلى اليمن

الأحد، 26 مارس 2023 04:31 م
أوكرانيا: سفينة شحن تحمل 30 ألف طن من الحبوب فى طريقها إلى اليمن أوكرانيا
وكالات

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أعلنت الحكومة الأوكرانية اليوم الأحد أن سفينة شحن أوكرانية تحمل 30 ألف طن من الحبوب الغذائية في طريقها إلى اليمن في إطار اتفاقية الحبوب.


وذكرت وزارة المجتمعات والأقاليم وتطوير البنية التحتية في أوكرانيا - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية - أن "ناقلة البضائع Negmar Cicek، وهي سادس سفينة ضمن برنامج حبوب من أوكرانيا، غادرت ميناء تشورنومورسك لتنضم إلى 3 سفن أخرى ضمن المبادرة".


وأوضح البيان أن اليمن ستتلقى 30 ألف طن من القمح الأوكراني لأغراض إنسانية بفضل تبرعات من الولايات المتحدة وفرنسا وإسبانيا، مشيرة إلى 
أنه منذ بدء برنامج الحبوب من أوكرانيا تم شحن 170 ألف طن من القمح الأوكراني من موانئ أوديسا إلى عدة بلدان إفريقية.

 


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