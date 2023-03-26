أوكرانيا تطالب بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بعد إعلان بوتين نشر أسلحة نووية

وكالات

طالبت الحكومة الأوكرانية رسميا بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا، بحسب ما نشر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.

وكان قد أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، نشر أسلحة نووية تكتيكية فى بيلاروسيا، مؤكدا أن نشر أسلحة نووية تكتيكية فى بيلاروسيا لا ينتهك المعاهدات الدولية، مشيرا إلى أن روسيا أرسلت 10 مقاتلات قادرة على حمل أسلحة نووية تكتيكية إلى بيلاروسيا.

وأضاف بوتين أن موسكو لا تنقل أسلحة نووية إلى بيلاروسيا بل تعيد تموضعها هناك كما تفعل الولايات المتحدة فى أوروبا، مشيرا إلى أن روسيا سترد على تزويد الغرب أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب، مؤكدا أن روسيا تمتلك الكثير من الأسلحة التى لم تستخدمها بعد.

كما هدد بوتين باستخدام قذائف باليورانيوم المنضب اذا تلقت أوكرانيا ذخائر مماثلة من الغرب.