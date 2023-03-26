أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 26-3-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 26-3-2023.

إيقاف تداول 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، والإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، ومصر للألومنيوم، والقاهرة للدواجن.

البورصة تربح 21 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية ، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.027 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 403.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 63.5 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.51% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.93%، والعرب على 9.56%، واستحوذت المؤسسات على 23.83% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.16%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 1.7 مليون جنيه، 2.1 مليون جنيه، 106.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 10.3 مليون جنيه، 14.4 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه، 85.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 15989 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.15% ليغلق عند مستوى 2751 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.86% ليغلق عند مستوى 18885 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 6583 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.52% ليغلق عند مستوى 2835 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.7% ليغلق عند مستوى 4217 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 3389 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 1260 نقطة.

وصعدت أسهم 105 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 22 شركة، ولم تتغير مستويات 69 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك بسعر إغلاق 19.890 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 15.10%.

- مصر الجديدة للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 8.940 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 13.16%.

- القاهرة للدواجن بسعر إغلاق 4.730 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.126%.

- الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك بسعر إغلاق 8.100 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.76%.

- دايس للملابس الجاهزة بسعر إغلاق 0.431 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.84%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 27.580 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.84%.

- اودن للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 1.236 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.81%.

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 38.820 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.24%.

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 32.170 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.69%.

- ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال بسعر إغلاق 3.270 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.39%.