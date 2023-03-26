أخبار البورصة اليوم الأحد 26-3-2023

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 26-3-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.027 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 6 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير، والإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، ومصر للألومنيوم، والقاهرة للدواجن.

البورصة تربح 21 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط تداولات متوسطة، وربح رأس المال السوقي 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.027 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 403.2 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 63.5 ألف عملية لعدد 196 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 85.51% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.93%، والعرب على 9.56%، واستحوذت المؤسسات على 23.83% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 76.16%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 1.7 مليون جنيه، 2.1 مليون جنيه، 106.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 10.3 مليون جنيه، 14.4 مليون جنيه، 1.7 مليون جنيه، 85.8 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 15989 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.15% ليغلق عند مستوى 2751 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.86% ليغلق عند مستوى 18885 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.1% ليغلق عند مستوى 6583 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.52% ليغلق عند مستوى 2835 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.7% ليغلق عند مستوى 4217 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.73% ليغلق عند مستوى 3389 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 1260 نقطة.

وصعدت أسهم 105 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 22 شركة، ولم تتغير مستويات 69 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركتي زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، 750 ألف سهم، 22.5 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف 915.3 ألف سهم، وباع مساهم رئيسي بشركة رواد السياحة-رواد 35.1 ألف سهم، وباعت إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 100 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، والعربية لحليج الأقطان، وجدوى للتنمية الصناعية، وسي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية عدد 62 ألف سهم، 99.7 ألف سهم، 53.1 ألف سهم، 74 ألف سهم، 31.4 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي القاهرة للإسكان والتعمير، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى 315 ألف سهم، 52 ألف سهم، على التوالي، كما اشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 111 سهم.

أعلنت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، بيع شركة المعادي للتنمية والتعمير 2.75 مليون سهم بسعر 5.77 جنيه بقيمة إجمالية 15.9 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمتها من 18.295 إلى 17.75%، وتم تنفيذ صفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

فيما أعلنت الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، شراء الجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعي، 20 مليون سهم بسعر 0.563 جنيه بقيمة إجمالية 11.3 مليون جنيه لترتفع نسبة مساهمتها من 5.358% إلى 6.868%، وتم تنفيذ صفقة من خلال شركة بلتون لتداول الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة مصر للأسمنت-قنا، شراء الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، 17 ألف سهم بسعر 21.216 جنيه بقيمة إجمالية 360.7 ألف جنيه لترتفع نسبة مساهمتها من 14.99% إلى 15.01%، وتم تنفيذ صفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

أوراسكوم

أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2022، وحققت شركة أوراسكوم المالية القابضة، إيرادات بلغت 76 مليون جنيه عن العام المنتهي في 31 ديسمبر عام 2022، وبلغ صافي الخسائر بعد الضريبة 201 مليون جنيه.

سوديك

أعلنت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، عدم الاستمرار في صفقة الاستحواذ على كامل أسهم شركة أوراسكوم العقارية، مرجعة السبب إلى نتائج الخطط السوقية الحالية لشركة سوديك، والتي رجحت عدم الاستمرار في الصفقة في الوقت الحالي.

ماريديف

أعلنت شركة الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، توقيع شركتها التابعة فالنتاين ماريتايم المحدودة مذكرة تفاهم مبدئية مشروطة مع شركة الجهاز القابضة، لشراء بعض الوحدات البحرية والاستحواذ على حصة أسهم فالنتاين في الشركة التابعة لها بالسعودية، وذلك مقابل تسوية مديونية شركة فالنتاين بالكامل لدى البنوك المانحة، والمتعلقة بالوحدات البحرية المشتراه بعد الاتفاق على مبلغ التسوية النهائي مع البنوك، بالإضافة إلى سداد بعض الالتزامات الأخرى التي تم تحديد كامل قيمتها بمبلغ 28.5 مليون دولار، كما تحصل شركة فالنتين على مبلغ 300 ألف دولار مقابل إتمام شراء حصة الشركة في الشكرة السعودية التابعة لها.

الرقابة المالية

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عدم التصديق على محضر الجمعية العامة العادية في 8 مارس الجاري، المقدم للهيئة تنفيذًا للفقرة الثانية من المادة الثانية من قرار رئيس الهيئة رقم 505 لسنة 2014، بشأن متطلبات التصديق على محاضر اجتماعات مجالس الإدارة ومحاضر اجتماعات الجمعية العامة للشركات الخاضعة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1922، وإلزام رئيس مجلس إدارة شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية بعقد الجمعية العامة العادية خلال شهر بحد أقصى من تاريخ صدور هذا القرار لإعمال اختصاصها المقرر قانونًا، وبإدراج أية بنود إلى جدول الأعمال يراها المساهمون الذين يملكون 5% من رأس المال، كما يحظر على مجلس إدارة الشركة اتخاذ أية قرارات أو إجراءات جوهرية تؤثر على حقوق المساهمين أو الشركة في خلال تلك الفترة.