اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 مارس 2023 01:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

أحمد أبو الغيط وغادة والى يوقعان برنامج إطار العمل الإقليمى لمكافحة المخدرات

الأحد، 26 مارس 2023 12:08 م
أحمد أبو الغيط وغادة والى يوقعان برنامج إطار العمل الإقليمى لمكافحة المخدرات جانب من التوقيع
بيشوى رمزى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وقع أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية مع المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، الدكتورة غادة والى برنامج إطار العمل الإقليمى بين جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، خلال الفترة بين عامى 2023 و2028.

 

ومن المقرر أن بان يتم إطلاق الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربى، والتى تحمل عنوان "نحو تعامل ناجع مع القضية من منظور اجتماعي".

 

وستشهد الفعاليات مؤتمر صحفى مشترك بين الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والمدير التنفيذى للمكتب الأممى غادة والي.


ابو الغيط

الجامعة العربية

الامم المتحدة

غادة والى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة