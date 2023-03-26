أحمد أبو الغيط وغادة والى يوقعان برنامج إطار العمل الإقليمى لمكافحة المخدرات

بيشوى رمزى

وقع أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية مع المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، الدكتورة غادة والى برنامج إطار العمل الإقليمى بين جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، خلال الفترة بين عامى 2023 و2028.

ومن المقرر أن بان يتم إطلاق الخطة العربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربى، والتى تحمل عنوان "نحو تعامل ناجع مع القضية من منظور اجتماعي".

وستشهد الفعاليات مؤتمر صحفى مشترك بين الامين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط والمدير التنفيذى للمكتب الأممى غادة والي.